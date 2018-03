Ken Loach estreia filme proibido O diretor britânico Ken Loach estrearia ontem em Londres um documentário proibido em 1969 por suas críticas à organização beneficente Save the Children. A estreia foi marcada para ocorrer no circuito que a filmoteca britânica dedica ao diretor de 75 anos, comemorando suas cinco décadas de carreira no cinema e na televisão. Em Save The Children, filmado em 16 mm no Reino Unido e no Quênia, Loach aborda vários ângulos das políticas racistas, classistas e de caridade na sociedade capitalista por meio dos depoimentos de diversos funcionários da organização beneficente e das crianças envolvidas nos projetos da mesma. / EFE