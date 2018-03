Keith Urban e Nicole Kidman comemoram nascimento da filha A atriz Nicole Kidman deu à luz uma menina nesta segunda-feira, disse o marido dela, Keith Urban, aos fãs em seu site. "Mais cedo nesta manhã, Nic deu à luz a nossa linda menina, Sunday Rose Kidman Urban. Gostaríamos de agradecer a todos que pensaram e oraram por nós", disse Urban, o cantor de country neo-zelandês vencedor dos prêmios Grammy e Aria. "Nos sentimos muito abençoados e agradecidos de podermos compartilhar esta alegria com todos vocês hoje", disse Urban em seu site. Esta é a primeira filha do casal. A vencedora do Oscar Nicole Kidman, nascida no Havaí e criada na Austrália, adotou duas crianças durante seu casamento com o ator Tom Cruise. (Reportagem de Nancy Leinfuss)