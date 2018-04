Keira Knightley quer atenção nos seus filmes e não ao seu corpo

A atriz britânica Keira Knightley está cansada da fixação da mídia com sua aparência e seu peso e pediu que as pessoas focalizem seus filmes, não seu corpo. A atriz de 22 anos, estrela de Piratas do Caribe, está em Veneza para divulgar seu filme mais recente, Atonement, e enfrentou perguntas sobre suas curvas durante coletiva de imprensa esta semana. "É realmente frustrante, e especialmente quando você vem ao Festival de Veneza para divulgar um filme inteligente", disse ela à Reuters em entrevista. "Atonement é um filme que provoca reflexão e sobre o qual se pode discutir muito." "Acho uma pena que o assunto (de seu corpo) tivesse que ser mencionado nesse momento, além do fato de que todos sabíamos que seria mencionado", disse ela, referindo-se ao elenco e equipe técnica de Atonement, que estavam com ela na coletiva. "Chegamos a fazer uma aposta. ''Quantas vezes a anorexia ou alguma coisa sobre meu corpo serão mencionados". Knightley é tema de especulações constantes na imprensa tablóide sobre a possibilidade de ser anoréxica, o exemplo que dá a jovens e com quem está namorando. Indicada para um Oscar pelo filme Orgulho e Preconceito, de 2005, ela recebeu elogios antecipados da crítica pelo retrato de Cecilia Tallis em Atonement, dirigido por Joe Wright e baseado no aclamado romance Reparação, de Ian McEwan. Knightley disse que é muito crítica em relação a seu próprio trabalho e tem dificuldade em se ver na tela grande. Ela falou que uma das atrações de representar Cecilia foi a decisão de Wright de usar modos de falar e estilos de atuação semelhantes aos dos anos 1930 e 1940, o período no qual é ambientada a maior parte do filme. "Acho que o modo de falar dos anos 1930 e 1940 é algo que praticamente perdemos." "Era o auge da formalidade, do espírito de sempre manter uma fachada impávida, e as pessoas raramente fazem isso nesses filmes. Elas têm medo."