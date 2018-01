Keira Knightley estreia nos palcos com peça de Molière

A atriz britânica Keira Knightley fará sua estreia nos palcos de Londres em uma adaptação moderna da peça "O Misantropo", do francês Molière. A estrela de 24 anos, que já atuou em filmes como "Desejo e Reparação" e "Piratas do Caribe", vai estar em cartaz no London's Comedy Theater de 7 de dezembro a 13 de março.

A ação do texto original, ambientada em Paris no século XVII, foi transportada pelo dramaturgo Martin Crimp para a Londres contemporânea. O "Misantropo" Alceste, interpretado por Damian Lewis, será transformado em um teatrólogo famoso, mas desencantado com uma sociedade que ele encara como superficial. Quando, contudo, desenvolve uma paixão avassaladora por Jennifer (Keira Knightley), uma estrela cinematográfica americana e "queridinha na cena social", suas visões são subitamente desafiadas.

Segundo o tabloide Daily Mail, Keira está se sentindo "assustada, mas entusiasmada" com a estreia, e está preparando-se com aulas de canto. A peça representa, para a atriz, uma pausa nos trabalhos cinematográficos, depois de encerrar a filmagem de dois longas: "London Boulevard" e "Never let me go", que devem ser lançados no ano que vem.