Keira Knightley e Jude Law falam de traição e amor em novo filme

Baseado no romance de Leon Tolstoi, Anna Karenina estreia em fevereiro de 2013 no Brasil.

Mas o espectador não deve esparar uma abordagem clássica para o famoso livro.

Dirigido por Joe Wright, o mesmo de Desejo e Reparação, o filme conta historia de Anna (Keira Knightley), do seu marido Alexei Karenin (Jude Law) e do amante Alexei Vronsky (Aaron Johnson).

O filme se passa em um teatro russo de 1870, metáfora da sociedade na época e cenário de uma conturbada história de amor.

