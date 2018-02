KAZUO OHNO MUDOU A DANÇA NO MUNDO Quando o japonês Kazuo Ohno morreu aos 103 anos, em 2010, ele já era, havia muito, um mito para a dança mundial. Conhecido em todo o mundo como o grande mestre do butô, técnica de dança que ele ajudou a criar no fim dos anos 1950, quando trabalhou ao lado do diretor Tatsumi Hijikata.