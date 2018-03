Kazan, na Mostra e na TV Paga

19 H NA CULTURA

Brasil, 1978. Direção de Zita Bressane.

Autor de Juca Mulato, o escritor Menotti Del Picchia participou ativamente do Movimento Modernista e ainda seguiu carreira na política partidária. O documentário de Zita Bressane tenta dar conta dessa complexidade (ou diversidade). Reprise, colorido, preto e branco, 53 min.

A Noiva Cadáver

21h15 NO SBT

(Corpse Bride). EUA, 2005. Direção

de Tim Burton.

As animações de Tim Burton - e as ficções de live action, também - caracterizam-se sempre pelo visual bizarro. Aqui, o herói é forçado a um casamento arranjado para salvar a família. Termina ligando-se a noiva que, na verdade, é um cadáver. A trilha de Danny Elfman é um regalo, mas nunca um filme de Burton contou uma história tão desconjuntada. Reprise, colorido, 78 min.

A Pessoa É Para o Que Nasce

22H15 NA CULTURA

Brasil, 2004. Direção de Roberto

Berliner.

Em 1997, durante as filmagens de Som de Rua, sobre músicos anônimos, o diretor Berliner conheceu as irmãs Regina, Maria

e Conceição. Exímias tocadoras de ganzá, as três cegas possuíam uma história de vida tão rica que o cineasta lhes dedicou um documentário inteiro. Reprise, colorido, 86 min.

Quase Nada

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2000. Direção de Sérgio

Rezende, com Augusto Pompeo,

Genézio de Barros, Denise Weinberg, Caio Junqueira, Camilo Bevilacqua.

O diretor Rezende gosta de projetos 'grandes' (Lamarca, Canudos, Mauá, Salve Geral, etc.), mas estava numa fase meio anódina quando foi salvo por este filme pequeno, em preto e branco, que retrata o mundo rural. São 'causos', como se diz. Dois amigos brigam por poder; marido desconfia da mulher e a mata, mas é atormentado pelo crime; e vaqueiro também é assombrado pelo passado. Pequenas histórias, grandes atores (e atrizes). Reprise, colorido, 90 min.

À Espera de Um Milagre

22H45 NO SBT

(The Green Mile). EUA, 1999. Direção de Frank Darabont, com Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse, James Cromwell, Sam Rockwell,

Patricia Clarkson, Harry Dean Stanton, Gary Sinise.

O diretor Darabont, que já adaptara Stephen King - Um Sonho de Liberdade -, volta-se para outro original do escritor e conta a história de homem que lembra sua experiência como carcereiro, em Louisiana, no corredor da morte, em 1935. Ele conhece este afro-americano gigantesco, que espera sua execução - e possui um dom muito especial. Grandes atuações, grandes cenas, mas algo não funciona bem. Será por que é longo demais? Ou é o próprio conceito do 'milagre'? Reprise, colorido, 188 min.

Robocop - Destruição Total

1H NA BANDEIRANTES

(Robocop - Crash & Burn). Canadá, 2000. Direção de Julian Grant, com Page Fletcher, Maurice Dean Wint, Maria Del Mar, Geraint Wyn Davies, Leslie Hope.

Robocop viveu três vezes nos anos 1980/90 e o primeiro filme, de Paul Verhoeven, era muito bom. O personagem ressurgiu depois em produções mais modesta, como esta, e se prepara para viver agora no próximo filme de José Padilha. Aqui, na cidade do futuro, herói fica preso numa torre e precisa cortar a energia, inclusive dos computadores, para restabelecer a lei e a ordem. Reprise, colorido, 98 min.

TV Paga

Viva Zapata!

13H55 NO TELECINE CULT

(Viva Zapata!). EUA, 1952. Direção

de Elia Kazan, com Marlon Brando, Jean Peters, Anthony Quinn, Joseph Wiseman, Margo.

Homenageado da Mostra com uma retrospectiva, Kazan já enfrentava problemas com o macarthismo quando fez este filme, escrito por John Steinbeck, sobre o camponês que virou líder da Revolução Mexicana. Mais do que Sindicato de Ladrões, alguns críticos dizem que este é o filme que Kazan fez para se justificar, tratando a revolução como um estado permanente. Anthony Quinn ganhou o Oscar de coadjuvante e a grande cena é a do casamento. De noite, na cama, Brando/Zapata pede à mulher que lhe ensine a ler. A crítica Pauloine Kael é quem faz a pergunta - para deflorar a mente virgem do campônio? Reprise, preto e branco, 113 min.

Cavalgada dos Proscritos

18H30 NO TCM

(The Long Riders). EUA, 1980. Direção de Walter Hill, com David, Keith e Robert Carradine, Stacy e James Keach, Randy e Dennis Quaid, Nicholas e Christopher Guest, Pamela Reed.

O diretor Hill conta a história de famosos irmãos do Velho Oeste - os Younger, James, Miller e Ford Brothers. Para isso, vale-se de atores que são irmãos de verdade. Um western vibrante, e muito violento. Programa imperdível para fãs do gênero. Reprise, colorido, 100 min.

A Última Noite de Boris

Grushenko

20H15 NO TELECINE CULT

(Love and Death). EUA, 1975. Direção

e interpretação de Woody Allen,

com Diane Keaton, Harold Gould.

O Guerra e Paz de Woody Allen faz paródia da grande literatura russa por meio da história de um covarde durante as guerras napoleônicas. Irregular, mas divertido. E com música de Prokofiev. Reprise, colorido, 82 min.