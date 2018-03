Kaufman e Ana Carolina, os eleitos

15H30 NA RECORD

(The Adventures of Rocky and Bullwinkle). EUA, 2000. Direção de Des McAnuff, com Robert De Niro, Rene Russo, Jason Alexander, Randy Quaid.

Dupla de personagens animados que se aposentou volta à ativa para enfrentar criminoso, do mundo real, que invadiu os desenhos com sua gangue. A mistura de animação com live action é o interesse do programa. Reprise, colorido, 88 min.

Periferia.com

19 H NA CULTURA

Brasil, 2009. Direção de Alexandre Rampazzo, e João Daniel Donadeli.

Documentário que mostra como as lan houses invadiram a periferia, suprindo a carência por ferramentas de alta tecnologia que eram exclusivas dos bairros chiques e de classe média. Reprise, colorido, 52 min.

Pinóquio

21H NO SBT

(Pinocchio). Itália, 2008. Direção de Alberto Sironi, com Bob Hoskins, Robbie Kay, Violante Placido.

O boneco que queria ser menino, criado pelo italiano Collodi, virou um personagem emblemático (e universal). O filme de Sironi é modesto em relação às suas possibilidades, mas não chega a ser de todo nulo. Reprise, colorido, 188 min.

Janela da Alma

22H15 NA CULTURA

Brasil, 2001. Direção de João Jardim e Walter Carvalho.

Belo documentário que investiga o olhar, que está na essência do cinema, muito mais que a cegueira, embora a maioria, senão todos os entrevistados, falem da dificuldade de enxergar. Os olhos como janela da alma, que revela a interioridade das pessoas. O Prêmio Nobel José Saramago, a cineasta Agnès Varda, que relata a agonia do marido, o também cineasta Jacques Démy, o músico Hermeto Pascoal. São tantos e tão reveladores os depoimentos que fica reducionista destacar três ou quatro. Reprise, colorido, 71 min.

Amélia

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2000. Direção de Ana Carolina Soares, com Marília Pêra, Béatrice Agenin, Camila Amado, Pedro Bismark, Alice Borges, Marcelia Cartaxo, Betty Gofman, Xuxa Lopes.

Ana Carolina está finalmente conseguindo concretizar seu longa A Primeira Missa e é na expectativa de um novo trabalho da grande artista que se pode (re)ver o filme sobre a governanta brasileira da mítica Sarah Bernhardt. Amélia, a personagem de Marília Pêra, veio do interior de Minas, ganhou Paris e a confiança da lendária atriz. Agora, aproveitando a vinda de Sarah ao Brasil, as irmãs matutas de Amélia deixam o interior das Gerais para tentar reatar, no Rio, os laços familiares. Ana Carolina, inteligentemente, inverte o cult Como Era Gostoso o Meu Francês, de Nelson Pereira dos Santos. A antropofagia simbólica é aqui da estrangeira, que devora as filhas do Brasil. Intrigante. Reprise, colorado.130 min.

Um Diabo Diferente

23h15 NO SBT

(Little Nick). EUA, 2000. Direção de Steve Brill, com Adam Sandler, Patricia Arquette, Harvey Keitel, Rhys Ifans Não deixa de ser curioso que, enquanto Jim Carrey estreita suas ligações com Deus na série O Todo-Poderoso, Adam Sandler crie o filho do Diabo, enviado à Terra para encontrar o irmão. Embora seu humor seja sempre desbocado, e até vulgar, Sandler faz um Diabo bonzinho. O filme não é um remake, mas tem algo do espírito de O Pequeno Diabo, de Roberto Benigni. Repise, colorido, 91 min.

13º Distrito - Ultimato

23H20 NA GLOBO

(D13 - District Ultimatum). França, 2009. Direção de Patrick Alessandrin, com Cyril Raffaelli, Philippe Torreton.

Outro filme da série produzida pelo francês Luc Besson. Na Terra do futuro, muros criam isolamentos étnicos onde se concentram criminosos. Um policial perito em armas marciais e seu parceiro, rei dos disfarces, tentam impedir a dominação do 13º Distrito. O primeiro filme tem até certo interesse. Aqui, virou fórmula. Reprise, colorido, 101 min.

Robocop - Justiça Perversa

1H NA BANDEIRANTES

(Robocop - Dark Justice). Canadá, 2000. Direção de Julian Grant, com Page Fletcher, Maurice Dean Wint, Maria Del Mar, Françoise Yip.

RoboCop viveu três vezes, incluindo o poderoso filme de Paul Verhoeven que deu origem à série. Depois, surgiram obscuras produções canadenses, com direção e elenco de segunda. Como esta, em que o herói descobre divisão do governo comandada por corrupto que só quer ampliar seu poder. O próximo RoboCop será feito pelo brasileiro José Padilha, de Tropa de Elite (1 e 2). Quem, senão ele, para devolver ao personagem a antiga força? Reprise, colorido, 95 min.

TV Paga

Os Eleitos

18H40 no TCM

(The Right Stuff). EUA. Direção de Philip Kaufman, com Ed Harris, Scott Glenn. Dennis Quaid, Sam Shepard, Barbara Hershey.

Um dos grandes filmes dos anos 1980. Reconstitui, com base no livro de Tom Wolfe, a odisseia dos primeiros pilotos espaciais dos EUA. Grandes cenas que entraram para a história - Chuck Yeager subindo mais alto que qualquer outro homem, num jato militar, enquanto a stripper dança envolta em plumas. Reprise, colorido, 192 min.