Katy Perry expõe 'verrugas' em documentário

Raros artistas se deixam filmar sem maquiagem pela manhã ou, pior ainda, se contorcendo de chorar no camarim, como ela se permite ver em "Katy Perry: Part of Me", que estreia em 3D na quinta-feira.

"Estou bem com mostrar o que há atrás da cortina", disse Perry, de 27 anos, numa recente entrevista à Reuters. "Estou bem em mostrar esse lado meu, porque ajuda as pessoas a se relacionar melhor (comigo) e pensar em mim como um ser humano".

No começo do filme, que acompanha a primeira turnê mundial dela, em 2011, Brand aparece feliz no camarim e a apanha de carro. Mas depois ele some da história, e Perry começa a sofrer surtos emocionais, para desespero da sua equipe.

O filme humaniza Perry de uma forma rara em Hollywood, onde a máquina de fazer astros cospe artistas que aprecem viver vidas glamurosas e despreocupadas, com as quais os outros podem apenas sonhar.

(Reportagem de Zorianna Kit)