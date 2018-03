Katie Moss 'afoga' laptop do namorado com músicas inéditas

A modelo britânica Katie Moss jogou o laptop de seu namorado, Jamie Hince, na piscina após uma briga entre o casal, informou no domingo o jornal britânico Maily Mirror. O computador do cantor britânico era o único aparelho onde estavam gravadas seis músicas inéditas da banda The Kills, na qual atua como vocalista.

De acordo com o diário, o casal discutiu e, tomada por um acesso de raiva, Katie atirou a bolsa de Hince na piscina. Além do computador, a bolsa continha o diário do cantor, um aparelho celular e outros equipamentos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desesperado, Hince ainda se atirou na água para tentar salvar o aparelho e o colocou em um armário ventilado para secar. "Ele ficou estático. Pulou na água para tirar a bolsa e ressuscitar o laptop. Tirou o disco rígido e pôs para secar", informou uma pessoa próxima ao músico.

Ainda segundo a fonte, Hince gritou com Katie, questionando-a por que havia tomado tal atitude, mas o casal acabou por se entender no fim da noite.

No fim de semana, ambos participaram de um evento de caridade junto dos concorrentes do programa Britain's Got Talent para arrecadar fundos para crianças palestinas.