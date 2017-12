Katie Holmes termina maratona de NY 3 horas após vencedora

A atriz americana Katie Holmes, mulher do ator Tom Cruise, encerrou a maratona de Nova York cerca de três horas depois da vencedora, segundo a imprensa americana. Enquanto a vencedora, a britânica Paula Radcliffe, correu a maratona no domingo, 4, em 2h23min09, Holmes terminou com um tempo de 5h29min58. A imprensa publicou nesta segunda-feira uma foto de Holmes, de 30 anos, durante a corrida, com um boné dos bombeiros de Nova York. Poucas horas após correr a maratona, a atriz foi fotografada à noite, com salto alto, em frente ao Museu de Arte Moderna de Nova York, onde assistiria à pré-estréia de Leões e Cordeiros, filme do qual Cruise participa. Cruise disse estar muito orgulhoso da capacidade de recuperação de sua mulher e afirmou que era "admirável".