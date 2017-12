Katie Holmes está preparada para ter mais filhos com Cruise

A atriz americana Katie Holmes, casada com o ator Tom Cruise, afirmou que deseja ter mais filhos e disse que as crianças adotadas por seu marido durante o casamento com a atriz Nicole Kidman, Connor e Bella, "são maravilhosas" com Suri, a filha de 1 ano do casal. Em entrevista que será transmitida nesta segunda-feira, 4, pela emissora especializada no mundo do entretenimento ET e antecipada por vários veículos de comunicação, Katie disse que "certamente" quer ter outros filhos. Sobre sua vida familiar com Cruise e com a filha dos dois, Suri, afirmou que está "aproveitando muito, é fantástico". Após um ano desfrutando da maternidade e da vida de casada, Katie, de 28 anos, voltou a trabalhar e está rodando o filme Mad Money, ao lado das atrizes Diane Keaton e Queen Latifah, em Shreveport, Los Angeles. Segundo a imprensa americana, é habitual que, em alguns dias, a atriz convide toda a equipe de filmagem para comer uma pizza ou doces. Quanto à sua relação com os filhos adotados por Cruise e sua ex-mulher, Nicole Kidman, Katie garantiu que "são muito doces e maravilhosos com Suri", acrescentando que "ela se ilumina quando vê seus irmãos". Sobre Cruise, a estrela disse que é um grande pai, contando que, quando Suri nasceu, "não foi uma surpresa o paizão que era".