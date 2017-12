Katie Holmes está grávida do 2.º filho com Tom Cruise

Katie Holmes está esperando seu segundo filho com Tom Cruise, segundo revela o tablóide The Sun, sobre o célebre casal hollywoodiano. O jornal, especializado em celebridades, publicou uma foto da Katie grávida, ao lado de Cruise, em Madri. A primeira filha deles, Suri, nasceu em abril do ano passado. Katie, de 28 anos, e Tom, de 44, estiveram em Madri hospedados na casa de David e Victoria Beckham, para assistir ao último jogo de Beckham no Real Madri. Ainda segundo o jornal, a filha deles, Suri, ficou em Berlim, onde Tom se prepara para rodar um novo filme. O casal gosta de segredos. A primeira foto da filha, Suri, foi mostrada ao público quando ela já tinha quatro meses e meio. O casamento de Katie e Cruise em novembro, também foi cercado de mistério, no castelo Odescalchi do lago de Bracciano, na Itália, com convidados célebres, entre eles Beckham e Victoria, Brooke Shields, Jim Carrey e Jennifer López.