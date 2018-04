Kátia Rocha lança amanhã CD 'Ginga' em São Paulo A cantora e multi-instrumentista capixaba Kátia Rocha lança amanhã o CD "Ginga", o 3º de sua carreira, no Café Paon, em São Paulo. Kátia vai mostrar canções que vão da delicadeza do samba como em "Fez que não me viu" ao pop em "Onde anda a onda", passando por uma mistura dos dois ritmos como em "Samba a Dois", além de músicas de seus dois primeiros álbuns "Kátia Rocha" (1996) e "Brasileira" (2001). No show, a cantora será acompanhada por Camilo Carrara no violão, Leandro Braga no piano e Luiz Guello na percussão. A direção musical é da também cantora e compositora Fátima Guedes, que faz participação especial no evento.