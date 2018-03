Kate Winslet se casa pela terceira vez em cerimônia secreta

A atriz de 37 anos, mais conhecida por seu papel no sucesso de 1997 "Titanic", casou-se com Ned RocknRoll, sobrinho do magnata da música e aviação Richard Branson.

A cerimônia privada foi acompanhada pelos dois filhos de Winslet de casamentos anteriores e por "alguns amigos e familiares", de acordo com a agente, e foi realizada em Nova York, no início deste mês.

"O casal estava noivo desde o verão (boreal)", disse a porta-voz de Winslet em um comunicado.

Winslet já foi indicada seis vezes ao Oscar e levou o prêmio da Academia por seu papel em "O Leitor".

Seus outros desempenhos notáveis incluem Iris Murdoch em "Iris", Clementine Kruczynski em "Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças" e April em "Foi Apenas um Sonho".

O filme foi dirigido por Sam Mendes, com quem Winslet se casou em 2003 e se divorciou sete anos depois. Seu primeiro casamento foi com Jim Threapleton, que durou de 1998 a 2001.

De acordo com notícias online, RocknRoll teve seu nome alterado oficialmente de Ned Abel Smith e ele é um executivo do empreendimento de voo espacial de Branson Virgin Galactic.

O jornal The Sun disse que o casamento em Nova York era tão secreto que até mesmo os pais do casal não sabiam a respeito.

O ator Leonardo DiCaprio, que atuou com Winslet em "Titanic" e "Foi Apenas um Sonho", conduziu a atriz até o altar, disse o jornal.

(Reportagem de Mike Collett-White)