Kate Winslet processa jornal que falou de sua forma física

A atriz Kate Winslet apresentou nesta sexta-feira, 8, um processo contra o jornal sensacionalista "Daily Mail" por publicar um artigo "desagradável" sobre sua forma física.

Nos documentos apresentados ao Tribunal Superior de Londres, Winslet, de 33 anos, disse que estava "afligida e envergonhada" pela informação do "Daily Mail", que assegurava que ela tinha mentido ao comentar sobre as dietas que segue para se manter em forma.

A estrela britânica, que este ano venceu o Oscar de Melhor Atriz por "O Leitor", disse que o artigo prejudicou sua "reputação pessoal e profissional", e solicitou uma indenização de 150 mil libras (166,5 mil euros). Além disso, a artista quer que se proíba a publicação do texto no futuro, pedido que o jornal se nega a aceitar.

O artigo em questão, publicado no início deste ano com o título "Deveria Kate Winslet ganhar um Oscar de atriz mais irritante do mundo?", acusava a intérprete de minimizar o exercício que precisa para estar em forma. O "Daily Mail" colocou em dúvida uma declaração da atriz à revista "Elle" na qual dizia que não frequentava academias porque não tinha tempo, mas fazia exercícios em casa, acompanhando DVDs, por pelo menos 20 minutos ao dia.

Segundo a imprensa britânica, Kate Winslet entrou com o processo porque se identifica socialmente como um modelo para as meninas jovens que aceitam sem complexos sua aparência física.