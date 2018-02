Kate Winslet e o amor que foi só sonho

11H45 NA CULTURA

Brasil, 1966. Direção de Milton Amaral, com Mazzaropi, Elizabeth Marinho, Lúcia Lambertiene.

Mazzaropi, barbeiro e corintiano, vive às turras com o vizinho palmeirense, cujo filho é jogador e está se profissionalizando. Pouca gente deve se lembrar, mas Lúcia Lambertiene foi a Emília da primeira versão de O Sítio do Pica-pau Amarelo, nos primórdios da TV no País. Reprise, preto e branco, 100 min.

O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili

12H50 NA GLOBO

Brasil, 2006. Direção de Marcus Figueiredo, com Renato Aragão, Livian Aragão, Camila Rodrigues, Vera Holtz.

Renato Aragão bem que tentou transformar a filha - Lívian - em estrela. Ele faz cavaleiro do reino de Landróvia, às voltas com usurpador que quer impedir que a princesa Lili (Lívian) assuma o trono. A produção é cuidada, mas, até para os padrões do Trapalhão, o filme é apenas médio. Reprise, colorido, 90 min.

Amos Óz - A Natureza dos

Sonhos

15 H NA CULTURA

(Amos Oz - The Nature of Dreams). Israel, 2009. Direção de Yonathan

Zur e Masha Zur Glozman.

Documentário que tenta desvendar a personalidade do escritor israelense, inclusive remexendo em velhas feridas - como as perseguições a seus ancestrais europeus. Reprise, colorido, 59 min.

Satanás

23 H NA TV BRASIL

Brasil, 2007. Direção de Andrés Baiz, com Damián Alcázar, Blas Jaramillo, Marcela Mar, Teresa Gutiérrez.

A sessão Ibermédia apresenta este elogiado filme colombiano, vencedor de vários prêmios internacionais e que se inspira em eventos que marcaram a crônica policial do país. O Satanás do título é Campo Elias Delgado, serial killer que matou 30 pessoas num restaurante de Bogotá, em 1986. O filme busca decifrar o enigma da personalidade do assassino. Quem era? Por que agiu assim? Inédito, colorido, 97 min.

Assalto Sobre Trilhos

0H25 NA GLOBO

(Money Train). EUA, 1995. Direção de Joseph Ruben, com Wesley Snipes, Woody Harrelson, Jennifer López, Robert Blake, Chris Cooper, Joe Grifasi.

Wesley Snipes e Woody Harrelson, que haviam formado dupla em Homens Brancos não Sabem Enterrar, renovam a parceria como meio-irmãos que disputam a mesma mulher - a sexy Jennifer López - e planejam assalto a trem pagador do metrô de Nova York. A curiosidade é constatar como Robert Blake, como o chefe de Snipes e Harrelson, rouba a cena, e do trio, o que inclui Jennifer. Reprise, colorido, 109 min.

Foi Apenas Um Sonho

2H20 NA GLOBO

(Revolutionary Road). EUA, 2008.

Direção de Sam Mendes, com Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Michael Shannon, Kathryn Hahn.

Uma década depois de Titanic, Kate Winslet e Leonardo DiCaprio voltam a atuar juntos co-mo casal de periferia cuja relação se desgasta. Kate era casada com o diretor Mendes. Sua interpretação é magnífica, mas a crise se prolongou fora da te-la e a união acabou. Reprise, colorido, 119 min.