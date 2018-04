Kate Winslet e Michelle Obama, na lista das mais bem vestidas

A atriz britânica Kate Winslet lidera a lista feita pela revista People das dez mulheres mais bem vestidas de 2009. A primeira-dama americana Michelle Obama entrou na lista por ter "o melhor glamour de preço acessível".

Embora a lista, divulgada na quarta-feira, não tenha um ranking numérico, Winslet, 33 anos, que recebeu um Oscar em fevereiro pelo papel de nazista austera em "O Leitor", foi considerada a mulher mais bem vestida no tapete vermelho em 2009, graças "a seu misto singular de sofisticação sexy, glamour hollywoodiano moderno e aquelas curvas invejáveis".

A People citou Reese Witherspoon como tendo "os melhores vestidos curtinhos", a atriz de "High School Musical" Vanessa Hudgens pela melhor elegância hippie, e Freida Pinto, a estrela indiana do premiado com o Oscar "Quem Quer Ser Um Milionário", pela melhor utilização de cores.

Brad Pitt, o astro de "Crepúsculo" Robert Pattinson e Bradley Cooper, conhecido por "Se Beber, Não Case" e "Nip/Tuck", estão entre os homens mais bem vestidos do ano. A People disse que a atenção que eles dão a detalhes como um cachecol ou uma gravata fininha "leva seus looks para além do básico".

A cantora country Taylor Swift foi incluída na lista por ter "o melhor brilho."

A edição anual dupla da revista contendo as listas dos mais bem vestidos e dos que se vestem pior chega às bancas na sexta e também reconheceu o impacto exercido sobre a moda pelo seriado premiado com o Emmy "Mad Men", ambientado nos anos 1960, cujas calças cigarette e vestidos curtos, justos e sexy inspiraram novas criações de Michael Kors e Tory Burch.

A edição especial da People também analisou alguns dos fracassos fashion de 2009. Paula Abdul, ex-jurada do "American Idol," e a atriz Renee Zellweger foram citadas como tendo usado os piores vestidos no tapete vermelho.

Para a revista, "um dos momentos mais memoráveis do ano" foi a aparição da cantora Jessica Simpson em janeiro usando "jeans de mamãe" de cintura alta, que não a favorecia. O caso desencadeou uma discussão acirrada em Hollywood sobre questões ligadas ao peso.

As Top 10 Mulheres Mais Bem Vestidas de 2009, segundo a People, são:

Kate Winslet - melhor tapete vermelho

Vanessa Hudgens - melhor elegância hippie

Reese Witherspoon - melhores vestidos curtinhos

Cameron Diaz - melhores jeans

Michelle Obama - melhor glamour a preços acessíveis

Freida Pinto - melhor utilização de cores

Taylor Swift - melhor brilho

Nichole Richie - melhor roupa de grávida

Beyoncé - melhor streetwear

Kim Kardashian - melhores biquínis

A lista completa pode ser acessada no endereço www.people.com/bestdressed.

(Reportagem de Jill Serjeant)