Kate Winslet diz odiar canção A atriz britânica Kate Winslet, que protagonizou Titanic, lançado agora em versão 3D, afirmou que tem "vontade de vomitar" cada vez que escuta a música My Heart Will Go On, a célebre canção de Celine Dion que integra a trilha sonora do filme. "Deus me perdoe, Celine, mas, realmente, essa canção é sua, só que ela sempre me persegue", disse a atriz para o canal MTV. Kate Winslet contou que não suporta chegar aos lugares, como bares e restaurantes, e as pessoas quererem surpreendê-la tocando a canção. / EFE