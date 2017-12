Kate Moss voltou com Pete Doherty, diz jornal britânico A modelo britânica Kate Moss reatou com seu ex-namorado, o músico inglês Pete Doherty, que luta contra seu vício em drogas e álcool. Segundo informou hoje o jornal inglês "Daily Mirror", Kate Moss, de 32 anos, contou a seus amigos que está "encantada de felicidade" por ter voltado com Pete Doherty, vocalista da banda Babyshambles. O músico, de 27 anos, foi preso várias vezes nos últimos meses por consumo de heroína e por provocar desordens na via pública. O casal namorou durante vários meses no anos passado, mas a relação terminou em setembro, quando ambos foram fotografados consumindo cocaína em um estúdio de gravação em Londres. Segundo informou o "Daily Mirror", Kate e Pete foram vistos juntos este fim-de-semana no festival de música "Rhythm", em Surrey, sul da Inglaterra, onde o músico se apresentou com sua banda.