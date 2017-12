Kate Moss vai atuar em peça de teatro beneficente A modelo britânica Kate Moss vai integrar, apenas por uma noite, o elenco da peça Little Britain, espetáculo inspirado na série de TV homônima de grande sucesso. O lucro da peça será revertido para a instituição beneficente Comic Relief. Para a ocasião, Kate vai vestir roupa e sapatos de ginástica, usa maquiagem pesadíssima e várias jóias e colares, interpretando a irmã da protagonista do espetáculo, que será transmitido pela BBC em março. A série Little Britain, exibida pela BBC desde 2003, têm espectadores cativos na Grã-Bretanha. O programa exagera o comportamento trash das classes populares da Inglaterra. Kate Moss foi eleita, no início do mês, a modelo do ano na Grã-Bretanha, na entrega dos prêmios British Fashion Awards (BFA), o "Oscar" britânico do mundo da moda. A top foi qualificada como "um verdadeiro ícone da moda", pelos juízes do BFA, depois da festa de gala da quinta-feira no museu londrino Victoria e Albert (V&A). Kate superou na disputa, as britânicas Erin O´Connor e Alek Wek. A modelo - que perdeu importantes contratos publicitários no ano passado quando, em setembro, o tablóide Daily Mirror publicou fotos de Kate e de seu namorado, o músico Pete Doherty, supostamente usando cocaína em um estúdio - foi recentemente capa das conceituadas revistas Vogue, W e Vanity Fair.