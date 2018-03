Kate Moss termina com Jamie Hince após 10 meses de namoro

A top model britânica Kate Moss terminou seu relacionamento com o músico inglês Jamie Hince, após dez meses de namoro, segundo informações divulgadas nesta terça-feira, 8, pelo jornal inglês Daily Mirror. A publicação afirma que Kate, de 34 anos, brigou esta semana com Hince, vocalista da banda The Kills, e o obrigou a retirar todos os seus pertences da mansão da modelo, no centro de Londres. "Jamie e Kate tiveram uma discussão séria nas primeiras horas do sábado. Ela fez alguns comentários sobre uma garota que estaria perseguindo ele, e a partir daí as coisas se deterioraram", declarou uma fonte próxima ao casal. "Horas depois, Jamie juntou todas as suas coisas e abandonou a mansão", acrescentou a fonte. Desde então o casal não se comunicou, afirma o jornal inglês. A modelo, que já foi namorada do também músico Pete Doherty, viajou no domingo para Marbella, no sul da Espanha, para tirar uns dias de descanso.