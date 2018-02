Kate Moss se casa com roqueiro Jamie Hince na Inglaterra

Moss, de 37 anos, e Hince, de 42, guitarrista do "The Kills", posaram para fotos do lado de fora da igreja em Southrop, sul do país, depois da cerimônia.

É o primeiro casamento da modelo britânica, que conheceu Hince em 2007.

Moss usou um vestido branco comprido e sem mangas desenhado por seu amigo John Galliano. A filha dela, Lila, de 8 anos, estava entre as 15 damas de honra, segundo a mídia britânica.

Moss começou sua carreira aos 16 anos e rapidamente tornou-se uma das modelos mais conhecidas e bem pagas do mundo.

(Reportagem de Jill Serjeant)