Kate Moss pode estar usando acupuntura contra o vício A modelo britânica Kate Moss pode estar usando acupuntura para tratar de um problema de dependência de drogas, de acordo com fotografias que mostram dois curativos em sua orelha, que indicam pontos estimulados no tratamento. Kate foi o centro de um escândalo em setembro passado, quando foi fotografada aparentemente consumindo cocaína e as fotos foram publicadas no jornal britânico Daily Mirror. Ela chegou a perder vários contratos de publicidade que mantinha com grifes internacionais e teve que depor em Londres, no mês passado. Sua primeira aparição pública após o escândalo foi recentemente, no defile da grife Burberry, em Milão, na Itália. Após o episódio, a modelo de 31 anos se internou em uma clínica de reabilitação. Alívio Nesta semana, Kate foi vista deixando a residência de um amigo em Londres usando os curativos na orelha direita. A acupuntura defende a teoria de que existem centenas de pontos do corpo que corresponderiam aos órgãos vitais.Quando esses pontos são estimulados, a energia gerada seria responsável pela nutrição e pela revigoração desses órgãos. O processo aliviaria sintomas presentes em processos de desentoxicação, como o desejo pela substância intoxicante, agitação e insônia.