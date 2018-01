Kate Moss ganha estátua de cera no Madame Tussaud A modelo britânica Kate Moss, marcada nos últimos meses por sua relação conturbada com o roqueiro Pete Doherty, conta agora com uma estátua no museu de cera Madame Tussaud de Londres. A escultura mostra a modelo reclinada sobre um sofá de um apartamento decorado ao estilo nova-iorquino, dentro da área do museu reservada à elite dos famosos. Kate emprestou ao Madame Tussaud um vestido preto de corte retrô e transparente, um de seus favoritos, para que os criadores de sua estátua de cera pudessem ter idéias. A modelo, envolvida em escândalo em novembro de 2005, após a publicação de fotos em que ela supostamente cheirava cocaína na companhia do namorado, Doherty, em um jornal britânico, porque integrava a lista dos cinco famosos que mais deveriam estar no museu segundo visitantes. A partir de agora, quem for ao Madame Tussaud de Londres poderá tirar fotos e protagonizar uma fictícia capa de revista ao lado da modelo, graças a um serviço de fotomontagem oferecido pelo museu.