Kate Moss evita usar Twitter para proteger sua vida pessoal

A top model britânica Kate Moss não gosta de dar detalhes de sua vida pessoal no Twitter e adora "programas de televisão de má qualidade", confessou em entrevista publicada nesta quinta-feira pelo jornal The Times.

Kate, de 38 anos e muito resistente a falar com a imprensa, concedeu essa entrevista dentro da campanha de promoção da nova coleção primavera-verão da empresa espanhola Mango, da qual é garota-propaganda, apresentada nesta semana em Londres.

O sucesso mundial do Twitter não seduziu Kate, famosa por sua polêmica vida pessoal, motivo pelo qual prefere proteger sua intimidade. "Não consigo imaginar algo pior do que as pessoas saberem o que estou fazendo o tempo todo. Simplesmente não entendo", disse a modelo entre risos. "Tento fazer justamente ao contrário, que ninguém saiba nada do que eu faço", acrescentou.

Embora não rejeite o lado positivo da fama, a modelo reconhece que gostaria de não se sentir tão observada quando entra em um supermercado.

"Tento levar uma vida normal, mas às vezes isso me incomoda, apesar de saber que não é um grande problema", admitiu Kate, há anos uma das figuras mais cotadas da indústria da moda e que foi garota-propaganda das marcas como Topshop, Rimmel e Longchamp.

A modelo contou como é um sábado normal para ela: "Ir a um pub e assistir a um programa de televisão ruim, adoro isso", confessou.

Presença constante nas capas de tabloides sensacionalistas britânicos por seus excessos, Kate se casou no ano passado com o guitarrista da banda The Kills, Jamie Hince, que junto com sua filha de 11 anos, Lila Grace, fruto de um relacionamento anterior, deram a ela equilíbrio, algo que também influenciou o pintor Lucian Freud, que morreu em julho.

"Conheci muitas pessoas interessantes, mas Lucian Freud é o único que se destacou porque convivemos durante muito tempo. Ele me ensinou a ter disciplina, o que ninguém tinha feito por mim antes", reconheceu a modelo.