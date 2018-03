Kate Moss estrela comerciais de lingerie na web A modelo Kate Moss é a estrela de quatro comerciais sensuais da grife de lingeries Agent Provocateur, que poderão ser conferidos no site oficial da empresa. Os curta-metragens, rodados em Londres, trazem Kate falando, coisa raríssima já que a modelo é insegura em relação a sua voz, segundo Mike Figgis, diretor dos comerciais. "Ela estava insegura, mas (a voz) tem um tom precioso", declarou Figgis. Em um dos vídeos a top, que posa com uma lingerie preta na primeira página do site, aparece em diferentes sonhos enquanto se despe em um luxuoso hotel. No terceiro curta-metragem, ela tira toda a sua roupa. Kate Moss ficou um bom tempo distante dos holofotes depois que o tablóide britânico "Daily Mirror" publicou, em setembro do ano passado, fotos que mostravam a modelo supostamente usando cocaína com o cantor Pete Doherty, seu então namorado. A modelo se internou em uma clínica de reabilitação no Arizona, nos Estados Unidos e acabou não sendo acusada por consumo de drogas, mas com o escândalo perdeu importantes contratos publicitários, entre eles com a Chanel e a Burberry. E foi justamente em um desfile da Burberry, em fevereiro, que fez sua primeira aparição pública após o incidente - foi fotografada sentada na primeira fileira do desfile de outono/inverno 2006/2007 da grife inglesa, em Milão, na Itália. Na ocasião, a Burberry comemorava seu 150.º aniversário, e Kate declarou: "Eu estou nervosa. Há muito tempo não assistia a um desfile".