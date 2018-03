Kate Moss estreia no teatro com Shakespeare

A super modelo britânica Kate Moss, um dos rostos mais marcantes da indústria da moda, vai estrear no teatro com o pequeno papel de ninfa em "A Tempestade", uma adaptação da obra de William Shakespeare.

Segundo informa nesta segunda, 29, o tabloide britânico "Daily Mirror" em sua edição digital, a confirmação de Kate no elenco chega após vários dias de reuniões e telefonemas com o ator e diretor da peça r Kevin Spacey.

O ator norte-americano supervisiona a produção por fazer parte do projeto Bridge, iniciativa do diretor de cinema Sam Mendes para levar ao palco obras clássicas do teatro.

"Kate tem feito aulas de interpretação, porque quer abrir os horizontes, apesar de ser apenas um papel pequeno, ela espera que seja uma grande estreai", diz um fonte citada pelo tablóide, que informa ainda que a peça vai estrear no teatro Old Vic, ainda sem data certa.