Kate Moss estreia com Shakespeare A supermodelo britânica Kate Moss estreará no teatro com pequeno papel de ninfa em A Tempestade, adaptação da obra de William Shakespeare. Segundo a edição eletrônica do tabloide Daily Mirror, a participação dela foi acertada após reuniões com o ator e diretor Kevin Spacey. O ator americano faz parte do projeto Bridge, iniciativa que lançou com o diretor Sam Mendes para levar aos palcos obras clássicas do teatro. A modelo se prepara para o papel com aulas de interpretação. / EFE