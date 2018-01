Kate Moss espera um filho de Pete Doherty, diz tablóide A modelo britânica Kate Moss está esperando um filho de seu namorado, o cantor Pete Doherty, segundo o jornal dominical britânico Sunday Mirror, que cita como fonte o tio do futuro papai. "Falei com Pete duas vezes sobre o bebê e ele me confirmou que Kate está grávida", afirmou Phil Michels ao tablóide. A modelo, de 32 anos, é mãe de uma menina, submeteu-se a uma ultra-sonografia e se encontra em bom estado, segundo o tio do músico. Moss, que retornou este sábado a Londres procedente da Itália, onde acompanhou Doherty, de 27 anos, na viagem de seu grupo Babyshambles, fará um anúncio oficial em algumas semanas, de acordo com o tablóide. O cantor iniciou a viagem após ter recebido alta da clínica de reabilitação do norte de Londres onde estava internado para tratar de sua dependência de heroína e crack. A tumultuada relação do casal, que se separou e reatou várias vezes, alcançou seu ponto mais crítico há um ano, quando foram publicadas fotos de Moss supostamente cheirando cocaína junto a Doherty e alguns amigos. A modelo perdeu então vários contratos multimilionários, entre eles o da Chanel, e teve que se submeter a um tratamento de reabilitação em uma clínica do Arizona (EUA). Moss, no entanto, retomou sua carreira protagonizando importantes e lucrativas campanhas de mídia.