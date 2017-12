Kate Moss e Pete Doherty vão se casar, diz mídia britânica Uma foto de Kate Moss usando um anel de compromisso desatou especulações sobre o provável casamento da modelo britânica com o cantor Pete Doherty. Os rumores circulam em jornais sensacionalistas da Grã-Bretanha. Os tablóides publicaram a primeira foto do casal, que foi visto junto na última sexta-feira, na gravação de um programa de televisão no Canal 4 britânico. Na foto, Kate aparece usando um anel de diamantes no dedo anular da mão esquerda ao lado de Doherty, dentro de um carro, em Londres. Segundo o jornal "The Sun", o casal tinha planejado celebrar seu noivado em um clube noturno na ilha espanhola de Ibiza, onde Doherty fará um show nesta noite com sua banda Babyshambles. Um amigo dos dois nega a notícia, assinalando que Kate não está comprometida e que o anel não foi um presente de Doherty. "Ela não vai a nenhum lugar para se casar com Pete Doherty", acrescentou o amigo, dizendo que "ela está apoiando Doherty, mas eles não estão comprometidos nem têm planos de se casar". A relação do casal chegou ao fim em setembro de 2005, quando ambos foram fotografados supostamente consumindo cocaína em um estúdio de gravação em Londres. O escândalo fez com que Kate se internasse em uma clínica de reabilitação nos EUA e perdesse importantes contratos publicitários. Doherty, por sua vez, foi preso este ano por roubar um carro em Londres e acusado algumas vezes por porte de drogas.