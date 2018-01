Kate Moss é escolhida a mulher mais bem vestida do mundo

A modelo britânica Kate Moss foi escolhida a mulher mais bem vestida do mundo, segundo uma pesquisa feita pela revista britânica Glamour. De acordo com a pesquisa, Kate, de 32 anos, que recentemente firmou um contrato multimilionário para a campanha da loja britânica Topshop, ficou na frente da atriz inglesa Sienna Miller, e da norte-americana Scarlett Johansson. Em quarto lugar, ficou a norte-americana Rachel Bilson, atriz da série OC, à frente de Jennifer Aniston, que ganhou fama com seu papel na popular série Friends. O sexto lugar da pesquisa ficou com Alexa Chung; a atriz Reese Witherspoon ficou na sétima posição, seguida por Jessica Alba. A atriz britânica Keira Knightley, de Desejo e Reparação, ficou em nono, e Victoria Beckham fechou a lista no décimo lugar.