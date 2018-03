Kate Moss compra um táxi londrino por R$ 140 mil

A supermodelo britânica Kate Moss comprou um dos famosos táxis negros de Londres por 35 mil libras (US$ 70 mil ou R$ 140 mil), informou neste domingo, 23, a edição dominical do jornal Mail on Sunday. Moss, de 34 anos, já dirigiu com seus amigos, na semana passada, de um pub no norte da capital britânica até a sua casa. "Kate estava tão entusiasmada. Aproveitou como uma criança em uma loja de balas", disse uma testemunha que não quis se identificar. No entanto, Moss não poderá usar seu black cab - como são conhecidos em Londres os famosos automóveis - para evitar os engarrafamentos circulando pelas estradas reservadas aos ônibus e táxis, deverá obedecer às mesmas normas que os motoristas comuns. Moss também não se livrará da taxa de circulação de 8 libras diárias (US$ 16 ou R$ 32) que devem ser pagas pelos motoristas para ir ao centro de Londres. A modelo é o mais recente caso dentre uma série de famosos que adquiriu um black cab, já que o ator e atual governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, adquiriu um em 2003 e, inclusive, pagou para que um navio o transportasse aos Estados Unidos. Além disso, o cineasta americano Stanley Kubrick (1928-1999) costumava ser visto ao volante de um táxi negro próximo de sua casa no condado de Hertfordshire, no norte de Londres. Da mesma maneira, o ator britânico Stephen Fry por anos teve o costume de dirigir um black cab para não pagar pelos estacionamentos. Segundo os donos destes veículos, que circulam pelas ruas de Londres - cerca de 20.000 - os táxis atraem as celebridades por proporcionar intimidade e discrição. Como opinou o vendedor Ian Butcher, "alguns famosos querem um escritório móvel que seja mais anônimo do que um Rolls-Royce com motorista".