Kate Moss compra 'black cab', táxi famoso nas ruas de Londres

A modelo britânica Kate Moss comprou um dos famosos táxis pretos encontrados nas ruas Londres. Segundo divulgou o jornal El País nesta segunda-feira, 24, Moss teria pago 35 mil libras (44.450 euros) por um exemplar do veículo. A modelo, de 34 anos, já está dirigindo sua nova aquisição e até dá carona para seus amigos, como aconteceu na semana passada, quando Moss - ao sair de um pub com seus colegas - os deixou em casa. A modelo é a última de uma série de celebridades que compraram um exemplar do "black cab" (táxi preto, em português). O ator e atual governador da califórnia, Arnold Schwarzenegger, se encantou pelo carro em 2003 e levou de navio para os EUA. O cineasta americano Stanley Kubrick (1928-1999) também foi flagrado ao volante de um "black cab" perto de sua casa, no norte de Londres. Há boatos de que o ator britânico Stephen Fry tinha o costume de dirigir um destes automóveis para não precisar pagar por estacionamentos. Segundo os vendedores destes veículos, circulam pelas ruas de Londres cerca de 20 mil táxis pretos, que atraem famosos por lhes proporcionar intimidade e discrição. Ian Butcher, um dos vendedores deste automóvel, disse que "algumas celebridades querem um carro que seja mais anônimo que um Rolls-Royce com chofer". No entanto, Moss não poderá usar seu novo carro para circular pelas faixas de uso exclusivo de ônibus e táxis; ela deverá obedecer as mesmas normas vigentes para os motoristas de veículos normais. Moss também não se livrará da taxa de 8 libras de circulação diária (cerca de 10 euros),que os motoristas devem pagar para poder ter acesso ao centro de Londres.