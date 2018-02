Kate Moss comemora 35 anos com maratona de festas

A top model britânica Kate Moss comemora neste fim de semana seus 35 anos com uma maratona de festas e excessos de todo tipo, que incluiriam uma viagem a Paris em um trem fretado apenas para amigos. Moss fez aniversário nesta sexta-feira, 16, mas as comemorações devem durar quatro dias, até a madrugada de segunda-feira, de acordo a imprensa britânica. A top deu início às celebrações na quinta-feira, quando jantou e bebeu champanhe - a 660 euros a garrafa - na companhia do atual namorado - o roqueiro Jamie Hince, de 40 anos -, de um amigo que joga futebol no Portsmouth e da namorada deste. A farra gastronômica se estendeu até as 4h, momento em que Kate se dirigiu para sua luxuosa mansão no bairro londrino de St. John's Wood, onde deu uma festa medieval. Segundo o Daily Mail, o multimilionário e dono da cadeia de lojas de roupa Top Shop, Philip Green, também fretou um trem para a modelo e seus amigos, que vão passar o fim de semana festejando em Paris. As festas de aniversário de Moss são famosas. No ano passado, ela havia prometido dar uma festa com 34 horas de duração, uma para cada ano de vida.