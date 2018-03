Kate Moss assina coleção da marca britânica Topshop A modelo britânica Kate Moss desenhará sua própria coleção para a cadeia de lojas Topshop, segundo anunciou nesta quarta-feira a empresa. Kate, de 32 anos, fará peças "básicas" como bolsas, calças jeans e camisetas. "Sempre fui uma grande admiradora da Topshop e compro ali com regularidade. Adoro o que representam e estou entusiasmada com a idéia de trabalhar com eles. Será muito divertido", disse a top através de um comunicado. Uma representante da empresa, Jane Shepherdson, destacou que a modelo é "um dos maiores ícones da moda, tem uma grande visão e é uma cliente assídua da Topshop". A primeira coleção de Kate, que colaborará com a equipe de estilistas da companhia após chegar a um acordo com a famosa marca, estará disponível a partir de abril nas 308 lojas da Topshop no mundo todo.