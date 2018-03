Kate Middleton usará vestidos de Victoria Beckham

A prometida do príncipe William, Kate Middleton, pediu à ex-Spice Girl Victoria Beckham vestidos de sua última coleção para acrescentar ao seu guarda-roupa antes do casamento com o segundo na linha de sucessão à Coroa britânica.

Na inauguração de sua nova coleção em Nova York, Victoria garantiu que Middleton é uma "admiradora" de seu trabalho como estilista e que nos próximos dias enviará algumas peças a ela, a pedido da prometida do príncipe, algumas destas constam de seu catálogo de primavera-verão, como informou o jornal britânico The Daily Telegraph.

Apesar de o vestido de noiva de Middleton não ser desenhado por Victoria Beckham, a imprensa inglesa garante que a noiva de William poderia usar alguma das criações pela esposa do jogador David Beckham durante os atos prévios e posteriores ao enlace real.

"É realmente excitante, e seria uma honra para mim que ela vestisse minhas criações", assinalou Victoria, ao acrescentar que "admira" Middleton e a considera "uma jovem muito bela a quem os vestidos caem muito bem".

Victoria Beckham, que espera para junho seu quarto filho com David, apresentou em Nova York 29 peças de sua nova coleção outono-inverno, a 15ª como estilista.

Suas criações se transformaram habituais de estrelas de Hollywood, como Gwyneth Paltrow, Blake Lively, Cameron Díaz e Drew Barrymore.