Kate Middleton tem parentesco com a escritora Jane Austen

Kate Middleton, a esposa do príncipe William, é parente distante da romancista britânica Jane Austen, anunciou na terça-feira o site de genealogia Ancestry.com.

O site disse que a nova duquesa de Cambridge e a autora de "Orgulho e Preconceito" são primas de 11o grau graças a seu ancestral comum Henry Percy, que foi o segundo conde de Northumberland e viveu no século 15.

O grupo de pesquisas de história familiar disse que a ligação entre elas condiz com Jane Austen, muitas de cujas personagens femininas se apaixonam por homens de escalão social mais alto ou aspiram casar-se com eles.

Middleton, 29 anos, plebeia sem qualquer passado aristocrático, casou-se com o príncipe William, segundo na sucessão ao trono britânico, em abril, após nove anos de namoro. Agora ela é conhecida formalmente como Catherine, duquesa de Cambridge.

"É muito interessante descobrir este vínculo entre a duquesa de Cambridge e Jane Austen, já que, sob muitos aspectos, Catherine é uma versão moderna das heroínas de Jane Austen: uma moça de classe média que se casa com o futuro rei da Inglaterra", disse Anastasia Harman, historiadora familiar principal da Ancestry.com.

"Jane Austen pode ter escrito histórias em que as pessoas se casam e vivem felizes para sempre, mas Catherine, ao que parece, encontrou um herói de não ficção com quem passar sua vida - para muito além do epílogo de um livro", acrescentou Harman.

Nascida na Inglaterra em 1775, Jane Austen é uma das romancistas e autora de sátiras sociais mais famosas do mundo, com livros como "Razão e Sensibilidade", "Emma" e "Persuasão". Ela nunca se casou.

(Reportagem de Jill Serjeant)