Kate Middleton e príncipe Harry lideram lista dos bem vestidos

Kate, de 30 anos, será a capa da edição de setembro da revista (na versão para bancas). Um ano depois de se casar com o príncipe William, segundo na linha de sucessão do trono britânico, ela continua ditando moda e seduzindo fashionistas com sua combinação de alta costura e peças comuns.

A revista disse que o príncipe Charles gastou cerca de 55 mil dólares em novas roupas de grife para a nora, mas que Kate rejeitou os serviços de uma modista real, pois ela própria prefere escolher seu guarda-roupa, que inclui estilistas como Alice Temperley e Alexander McQueen, e lojas como Topshop e T.K. Maxx.

William ficou de fora da lista, o que levou alguns observadores a perguntarem se Charles não deveria contratar um estilista para oeu primogênito.

Para ser eleito o mais bem-vestido, Harry, de 27 anos, superou o jogador de futebol americano Tom Brady, casado com a modelo brasileira Gisele Bundchen. Essa é a primeira vez que Harry e Brady aparecem nessa lista, que compila os votos de mais de 2.000 profissionais da moda, jornalistas e definidores de tendências, além de membros do Hall da Fama dos bem-vestidos.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)