Kate Middleton desbanca Lady Gaga como nome mais citado na moda

LOS ANGELES (Reuters Life!) - A futura esposa do príncipe William, Kate Middleton, tomou o lugar de Lady Gaga como a pessoa mais citada na temporada de moda que começa em Nova York em 10 de fevereiro, revelou uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, 8.

Middleton, de 29 anos, que vai se casar com o príncipe britânico em 29 de abril em Londres, ganhou espaço como ícone da moda em novembro, depois que o vestido azul criado pela estilista brasileira radicada em Londres Daniella Issa Helayel, que Kate usou no anúncio oficial do noivado, desapareceu das lojas em menos de 24 horas.

As especulações que circulam no mundo da moda agora são sobre quem vai criar o vestido de noiva de Middleton e como será o vestido.

Uma pesquisa feita pela Global Language Monitor, do Texas, sobre termos e frases do mundo da moda que mais circulam na imprensa escrita, na Internet e na mídia social apontou "Middleton" como a palavra número 1 da próxima temporada.

A cantora Lady Gaga, conhecida tanto por seus figurinos extravagantes quanto por seus discos de sucesso, caiu para segundo lugar na pesquisa anual.

O terceiro lugar foi do termo "sheer," a tendência dos tecidos translúcidos, seguido por "vestidos tipo chemisier" e "estilo sustentável", refletindo a tendência crescente de criar roupas feitas de materiais recicláveis.

A Semana de Moda de Nova York começa em 10 de fevereiro, iniciando o calendário internacional de desfiles, que inclui Londres, Milão e Paris.

Os termos da pesquisa da Global Language Monitor foram escolhidos da mídia que cobre a moda mundial, indicados por fashionistas chaves de todo o mundo e rastreados por sua frequência e utilização em veículos de mídia em língua inglesa em todo o mundo.

(Reportagem de Jill Serjeant)