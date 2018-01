Kate Hudson está na lista das 100 pessoas mais belas da 'People'

Kate Hudson está na capa da revista People esta semana, ilustrando a divulgação da lista das "100 Pessoas mais Bonitas", mas a atriz, que é mãe solteira, diz que não gasta muito dinheiro cuidando da beleza. Veja também: Lista completa da revista 'People' Hudson, que tem 29 anos e é filha da atriz Goldie Hawn, disse à revista que não se lembra da última vez em que fez uma limpeza de pele ou esteve na manicure. "Não costumo fazer esse tipo de coisa. E, quando faço, sempre penso 'eu deveria fazer isso com mais frequência"', disse ela. Além de Hudson, a lista, que segundo a People não é um ranking, contém as estrelas teen Miley Cyrus, protagonista de "Hannah Montana", e Vanessa Hudgens, de High School Musical. Ambas foram criticadas por aparecerem nuas ou em poses sexies em fotos. "Recentemente, aprendi a me sentir bem comigo mesma sem maquiagem", comentou Hudgens, cuja imagem saiu prejudicada quando fotos dela nua circularam na Internet no ano passado. As mães recentes Isla Fisher, Salma Hayek, Jennifer Lopez e Halle Berry - que está na lista pela 12a vez - aparecem na lista, além das futuras mamães Jessica Alba, Angelina Jolie - pela sexta vez - e Nicole Kidman, citada pela nona vez. Brad Pitt, o companheiro de Angelina Jolie, figura na lista pela oitava vez, ao lado de George Clooney, e Matthew McConaughey é citado pela quinta vez. Do mundo musical, Carrie Underwood, Mary J. Blige, Norah Jones e Josh Groban foram considerados algumas das pessoas mais bonitas, e, da televisão, foram incluídas Tina Fey, Vanessa Williams, Mariska Hargitay e Marcia Cross. "Me sinto mais bonita quando vejo fotos, mais tarde. Então penso 'eu queria ter me sentido bela no momento em que realmente estive lá"', comentou Carrie Underwood, 25 anos.