Kate Hudson e Lance Armstrong terminam relacionamento

A atriz americana Kate Hudson e ex-ciclista Lance Armstrong terminaram o breve romance de três meses, informou nesta quarta-feira, 30, a imprensa. Segundo a edição digital do US Magazine, uma fonte próxima ao casal confirmou a ruptura do relacionamento, que veio à tona após a publicação de fotos em Austin, no Texas. "Não houve nenhum drama, só que eles decidiram terminar certas coisas", disse a fonte, que acrescentou que "não há ódio, só tristeza". No breve período que estiveram juntos, a atriz de 29 anos foi vista com o ciclista de 36 anos em diferentes competições e eventos, entre eles um ato de três dias que aconteceu em Ohio, no fim de semana passado.