Kate Hudson anuncia separação do cantor dos Black Crowes A atriz Kate Hudson e o cantor da banda The Black Crowes, Chris Robinson, confirmaram hoje sua separação após seis anos de casamento. Hudson, de 27 anos, é a filha da também atriz Goldie Hawn. Seu pai adotivo é o ator Kurt Russell. A jovem ganhou fama em 2000 com o filme "Quase Famosos", no qual interpretou de Penny Lane, fã de uma banda de rock. Num caso em que a vida imitou a ficção, Hudson se casou no mesmo ano com Robinson, de 39. Hudson continuou sua carreira cinematográfica com títulos como "Como Perder Um Homem em 10 Dias" e "A Chave Mestra". Hudson e Robinson têm um filho de dois anos, Ryder Russell Robinson.