Kate e Doherty revelam intimidade em ensaio para revista A modelo britânica Kate Moss e o cantor Pete Doherty revelaram sua intimidade em uma série de fotografias publicadas nesta quinta-feira, 12, pela revista britânica Dazed & Confused. O doce abraço de Kate e Doherty é uma das fotografias que aparecem na publicação de moda, realizadas para promover a primeira coleção própria da modelo para a rede de lojas Topshop. A top de 33 anos desenhou cerca de 80 peças para a marca que serão colocadas à venda em 1.º de maio. A modelo aparece reclinada em um sofá usando só uma calças jeans em uma das fotos. Em outra, aparece com uma camisola próxima à mesa da cozinha em sua casa em Gloucestershire, bairro situado ao norte de Londres. A revista Dazed & Confused foi fundada por Jefferson Hack, ex-namorado da modelo e pai de sua filha, Lila Grace. Com o mesmo tom de ternura que mostra nas fotos, Kate acompanhou Doherty, de 28 anos, ao show que o vocalista da banda Babyshambles fez na noite de quarta-feira no leste de Londres, um acústico solo marcado pela falta de incidentes e de excessos característicos do cantor. Noivado Durante a primeira das duas apresentações previstas no Hackney Empire, Doherty mostrou seu lado mais doce quando, na introdução da música KP Nuts, o ex-líder do grupo The Libertines disse: "Dedico esta canção...", e foi interrompido pelo público, que começou a gritar "Kate, Kate". "Sim, à minha noiva", respondeu o músico, em um show que contou com a atuação de Kate, que cantou dois versos da canção La Belle et la Bête. A estrela mantém há aproximadamente três anos uma relação de idas e vindas com Doherty. Ela voltou aos holofotes no ano passado após um período afastada por conta do escândalo em que se envolveu em 2005, quando foi vista em um estúdio do músico supostamente usando cocaína. O incidente fez a top se internar em uma clínica de reabilitação, após perder importantes contratos com grifes como a Chanel.