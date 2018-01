Kastelo, peça com atores pendurados no Sesc Paulista

Se você estiver caminhando pela rua e vir um pessoal pendurado nas janelas do Sesc Avenida Paulista, não se assuste. São apenas um motoboy, uma arquivista, um zelador e mais outros quatro personagens de Kastelo, o novo espetáculo criado pelo Teatro da Vertigem.

(Muito) livremente inspirado no romance inacabado ‘O Castelo’, de Franz Kafka, o grupo (que já teve o Rio Tietê como palco em ‘BR-3’, em 2006) pendurou-se em balancins a 20 m de altura para tratar da condição humana no mundo do trabalho. O público assiste à peça sentado em cadeiras de escritório no terceiro andar do prédio.

Em uma atmosfera com um quê de sonho, a peça acompanha um ‘cotidiano estranhado’ dos funcionários de uma grande corporação. O tênue equilíbrio no ar e a sensação constante de asfixia são fortes metáforas daqueles personagens, numa busca incessante para pertencer a um mundo que nunca atingem.

"O romance do Kafka acabou, no fim, servindo como inspiração", conta a diretora Eliana Monteiro, explicando que o texto, assinado por Evaldo Mocarzel, não é uma adaptação. "Partimos das questões do livro para nos perguntar quais são os castelos que são construídos nos dias de hoje", afirma. Com atrasos causados pelas chuvas, o grupo faz ensaios abertos neste fim de semana e estreia na quinta-feira (4). ‘Kastelo’ mostra, mais uma vez - e talvez mais do que nunca -, porque este grupo tem vertigem no nome.

Kastelo - Onde: Sesc Avenida Paulista. Espaço Terceiro Andar (80 lug.). Av. Paulista, 119, 3179-3700, metrô Brigadeiro. 80 min. 14 anos. Quando: 5ª a dom., 21h. Em caso de chuva, não há espetáculo. Quanto: R$ 20. Até 14/3.