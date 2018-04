Kassab anuncia alterações na Virada Cultural de 2010 Para evitar a sujeira deixada nas ruas do centro de São Paulo, o prefeito da cidade, Gilberto Kassab, anunciou que os palcos dos shows da Virada Cultural de 2010 serão mais afastados. "A empresa contratada encontrou dificuldades para fazer a limpeza na região central em função do público, que se ?emendou? de um evento para o outro. No ano que vem, vamos afastar um pouco os palcos dos eventos."