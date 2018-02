Kassab abre 'Natal Iluminado' no Teatro Municipal de SP O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), e o presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Alencar Burti, fazem hoje à noite a abertura oficial do ?Natal Iluminado 2007?, em frente ao Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo. Cerca de 80 músicos da Sinfônica Heliópolis e 180 crianças do Coral da Gente farão uma apresentação gratuita, sob a regência do maestro Roberto Tibiriçá. A Sinfônica Heliópolis e o Coral da Gente são programas desenvolvidos pelo Instituto Baccarelli, que tem por objetivo oferecer formação musical e artística para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, proporcionando desenvolvimento pessoal e criando a possibilidade de profissionalização. No repertório da apresentação estão incluídas as músicas: Happy Christmas (War is Over) - John Lennon; Noite Santa - Adolphe Adam; Fiesta Navidad - Say Althouse; Noite Azul - Caldas Cavalcanti; Anoiteceu - Assis Valente; Natal Branco - Folclore Natalino e Seleção de Natal/Pout Pourri - Folclore Natalino. O Natal Iluminado é uma atividade realizada entre a ACSP e a Prefeitura de São Paulo desde 1999. Os custos do projeto são pagos por patrocínios conseguidos pela sedes distritais da Associação Comercial.