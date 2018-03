Karl Lagerfeld fala a Lilian Pace

Para o dia, Lilian traz uma entrevista exclusiva com o estilista da Chanel, Karl Lagerfeld. Em função dos rigorosos invernos europeu e norte-americano, ele justifica a apresentação de uma coleção "polar", com peças feitas de "pele fantasia". Sim, são peles sintéticas de animais, vá lá, e ele reconhece como ícone politicamente incorretos, mas ressalva que não pode fechar os olhos para o aquecimento global. E com a abertura de uma segunda loja da Chanel no Brasil, no Rio, Lagerfeld não gostaria de conhecer o País? Ele jura que sim, mas diz que é proibido pela seguradora de pisar em terras brasileiras por problemas de segurança. Lilian então o encoraja e fala que o Brasil, afinal, não é tão perigoso assim.

O programa do dia apresenta também um tributo a Alexander McQueen, morto em de fevereiro, que completaria 41 anos de vida exatamente hoje. Modelos e profissionais da moda repercutem seu legado.

MULTISHOW, 23h15

Franz Ferdinand ganha especial

Rock alternativo. Para aproveitar a turnê do grupo escocês Franz Ferdinand pelo País, o Multishow exibe na noite de hoje o show da banda no festival inglês 1"s Big Weekend, que aconteceu em 2009. A apresentação é um bom aquecimento para conferir como será o set list desta quarta passagem do grupo por aqui. Desta vez, o Franz Ferdinand irá privilegiar as faixas do terceiro álbum, Tonight, como Ulysses e No You Girls, mas não deixará de fora hits como Take me Out, This Fire e Do You Want To.

A&E, 22h

NCIS: Los Angeles tem episódio inédito

Marinha. NCIS: Los Angeles é a grande aposta do A&E para 2010. O canal aproveita o embalo da série nos Estados Unidos e exibe hoje o 3º episódio da 1ª temporada da produção derivada do seriado NCIS, que traz Chris O" Donnel e LL Cool J no elenco. No capítulo de hoje, os agentes G. Callen (O" Donnell) e Sam Hanna (LL Cool J.) assumem identidades falsas para encontrarem o assassino de um rico investidor iraquiano. Tudo leva a crer que as Forças Armadas estão por trás do assassinato.

CULTURA. 23h

Ensaio recebe César Menotti & Fabiano

Sertanejo. O jornalista Fernando Faro traz a dupla César Menotti & Fabiano como os convidados do programa Ensaio de hoje. Os músicos, que ganharam fama com a música Leilão, aproveitam o espaço para comentarem sua grande referência musical - o sertanejo de raiz. Os dois fazem releituras de sucessos de seus compositores preferidos. Caboclo na Cidade, de Dino Franco e Nhô Chico, e Cheiro de Relva, de José Fortuna e Dino Franco, estão no repertório, que também terá alguns hits da dupla.

SBT, 23h

Roberto Justus comanda 1x100

Valendo R$ 1 milhão. O professor de MBA e consultor de informática Ricardo George e a assessora de imprensa Suzan Souza são os desafiados de hoje por Roberto Justus, no programa 1X100, que vai ao ar no SBT. As questões em jogo envolvem informações "cruciais" como: "Qual destes cantores não tem a canção "My Way" no seu vasto repertório? " Na plateia, Justus acenará para pequenas tribos: cheerleaders, góticos, jipeiros e secretárias, além da socialite Patrícia de Sabrit.