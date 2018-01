Karina Buhr aposta na mistura de sons em seu 1º CD Vem do Recife uma das melhores surpresas do início do ano. A cantora e percussionista Karina Buhr, nascida em Salvador, foi para Recife aos 8 anos. Lá, respirou os ares de Chico Science e Nação Zumbi, do maracatu e da música de raiz. No final dos anos 90, depois de ter passado por diversos grupos da cidade, como o Eddie, fundou o Comadre Fulozinha, que resgata o folclore brasileiro regado a cantigas de roda e a ''bichogrilice'' contemporânea.