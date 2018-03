Karatê Kid e suas lições sobre mérito

15H45 NA GLOBO

(Ever After). EUA, 1998. Direção de Andy Tennant com Drew Barrymore, Anjelica Huston, Dougray Scott, Patrick Godfrey, Megan Dodds.

O filme é baseado no conto de fadas sobre Cinderela. A órfã Danielle é uma jovem e moderna garota do século 16, tão independente e esperta quanto bonita e gentil. Ela luta contra todos os obstáculos para enfrentar a terrível madrasta, realizar seus sonhos e conquistar o príncipe da França. Ao invés de contar com uma fada madrinha, ela recebe a ajuda de Leonardo da Vinci. Reprise, colorido, 121 min.

Um Maluco Perdido no Espaço

16 H NA REDE BRASIL

(2001: A Space Travesty). EUA, Alemanha, Canadá, 2000. Direção de Allan A. Goldstein, com Leslie Nielsen.

Para salvar o presidente americano, feito refém por alienígenas, o serviço militar convoca o seu melhor homem, Richard "Dick" Diz (Leslie Nielsen) para investigar o caso. Entusiasmado, mas inapto para essa importante missão, Diz logo se vê no meio de uma intriga que pode destruir tudo aquilo que acredita, mas que nunca conseguiu entender: a verdade, a justiça e o american way. Reprise, colorido, 98 min.

Leite

22 H NA CULTURA

(Süt). Turquia, França e

Alemanha, 2008. Direção de Semih Kaplanoglu.

A Mostra Internacional de Cinema na Cultura, apresentada por Renata de Almeida e Cunha Jr., exibe a versão legendada deste interessante exemplar da nova safra do cinema turco. Dirigido pelo experiente Semih Kaplanoglu, narra a história de Yusuf, jovem recém-formado e incerto sobre o seu futuro na pequena cidade onde vive. Escrever poesia é sua grande paixão e alguns de seus poemas são publicados em obscuros jornais literários. Mas, por enquanto, ele continua trabalhando na leiteria de sua mãe, Zehra. Viúva, e ainda jovem e bonita, ela centra sua atenção no filho, mas está prestes a começar uma relação com o chefe da estação de trem. O affair da mãe, somado ao fato de ter sido considerado inapto para o serviço militar, faz Yusuf questionar sua masculinidade. Conseguirá lidar com as mudanças? Poderá sobreviver da poesia e do trabalho ao lado da mãe ou terá de se mudar para a cidade? Reprise, colorido, 95 min.

Os Meninos Superpoderosos

23 H NA REDE BRASIL

(5 Huajai Hero). Tailândia, 2009. Direção de Krissanapong Rachata, com Nantawooti Boonrapsap.

Wut (Nantawooti Boonrapsap), Kat (Sasisa Jindamanee), Pong (Paytaai Wongkamlao) e Jib (Nawarat Teharathanapraset) são grandes amigos, que cresceram em uma escola de artes marciais. Uma briga com uma gangue local faz com que Jib passe mal. É descoberto que ele tem um problema cardíaco e precisa de um transplante. Só que o hospital onde está o coração que será transplantado foi ocupado por terroristas. Sabendo que o transplante precisa ser feito em, no máximo, quatro horas, os amigos decidem se unir para combater os invasores. Reprise, colorido, 90 min.

À Prova de Balas

0 H NA RECORD

(Bulletproof). EUA,1996. Direção de Ernest R. Dickerson, com Damon Wayans, Adam Sandler, James Caan, Monica Potter, Xander Berkeley.

Rock é um policial que se infiltrou na gangue de Colton com a ajuda de Archie, que não sabe sua verdadeira identidade. A tentativa de prendê-los não dá certo e Colton ordena que ambos sejam assassinados. Reprise, colorido, 84 min.

TV Paga

Karatê Kid - A Hora da Verdade

14H30 NA FOX

(The Karate Kid). EUA, 1984. Direção de John G. Avildsen, com Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue.

Quem cresceu nos anos 80 certamente tem esta aventura do jovem Daniel Larusso entre suas memórias de infância e adolescência. As trapalhadas, e batalhas, de Daniel Larusso (Ralph Macchio) entraram para a história. Ele se muda com a mãe (Randee Heller) de Nova Jersey para o Sul da Califórnia e lá tem de ganhar o coração da mocinha Ali Mills (Elisabeth Shue) e protegê-la do ex-namorado e sua gangue, interpretado por Johnny Lawrence (William Zabka), um dos mais famosos vilões das matinês da década. E o que dizer de um dos mais célebres mentores desta geração? Senhor Miyagi, um veterano japonês, vivido magistralmente por Pat Morita? Mestre na arte do caratê, ele está disposto a ajudar Daniel e a lhe passar a sabedoria da arte marcial. Não sem antes ensinar a ele, por métodos esdrúxulos, ao menos ao olhar ocidental de Daniel, mas eficientíssimos, que para ter poder é preciso merecê-lo. Clássico jovem e imperdível. Reprise, colorido, 126 min.

O Exterminador do Futuro 2 - O Julgamento Final

18 H NO UNIVERSAL CHANEL

(Terminator 2 - Judgement Day). EUA, 1991. Direção de James Cameron, com Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong.

Outro clássico contemporâneo na tarde desta quarta de férias. A saga de John Connor (Edward Furlong)), garoto predestinado a ser líder e infeliz por viver com pais adotivos, pois foi privado da companhia da mãe (a genial Linda Hamilton, que rouba a cena no primeiro filme da trilogia), que foi considerada louca quando falou de um exterminador vindo do futuro. Nesse contexto, um androide (Arnold Schwarzenegger) vem do futuro, mais exatamente um modelo T-800 igual ao filme original, para proteger o garoto, mas há um problema: o mais avançado androide do futuro, um T-1000 (Robert Patrick), que é feito de "metal líquido", não pode ter nenhum dano permanente e pode assumir a forma que desejar, também veio para o passado com a missão de matar o menino. Reprise, colorido, 132 min.